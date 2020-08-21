На рыболовном судне на Камчатке COVID-19 обнаружили у 62 человек
- РИА Новости
«На данный момент судно стоит на рейде на карантинной площадке. На борту находятся 97 членов экипажа, у 62 выявлен COVID-19. Два рыбака доставлены в «ковидный» госпиталь. По оценке врачей, они находятся в состоянии средней тяжести. У остальных 60 отмечается бессимптомное течение заболевания», — приводит РИА Новости сообщение краевого Минздрава.
В минздраве добавили, что на промысловое судно доставлены все необходимые медицинские препараты и переносное диагностическое оборудование.
Всего Камчатском крае зафиксировано 3737 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что у экипажа совершавшего круиз по Волге теплохода выявили коронавирус.