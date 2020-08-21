Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
«Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что у шести добровольцев появилась незначительная кратковременная болезненность в месте укола.
«Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — сообщил Роспотребнадзор.
Клинические исследования вакцины планируется завершить в сентябре.
Ранее в ведомстве заявили, что «Вектор» разрабатывает вакцину от COVID-19 с учётом всех обязательных требований, она будет качественной и безопасной.