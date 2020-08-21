Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», не отмечается побочных реакций, их самочувствие хорошее.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что у шести добровольцев появилась незначительная кратковременная болезненность в месте укола.

«Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — сообщил Роспотребнадзор.

Клинические исследования вакцины планируется завершить в сентябре.

Ранее в ведомстве заявили, что «Вектор» разрабатывает вакцину от COVID-19 с учётом всех обязательных требований, она будет качественной и безопасной.