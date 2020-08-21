Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»

Короткая ссылка
У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», не отмечается побочных реакций, их самочувствие хорошее.
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Все привитые добровольцы чувствуют себя хорошо. В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что у шести добровольцев появилась незначительная кратковременная болезненность в месте укола. 

«Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было», — сообщил Роспотребнадзор.

Клинические исследования вакцины планируется завершить в сентябре.

Ранее в ведомстве заявили, что «Вектор» разрабатывает вакцину от COVID-19 с учётом всех обязательных требований, она будет качественной и безопасной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить