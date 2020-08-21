Эксперт назвал находящиеся в «красной» зоне из-за коронавируса регионы

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что 12 российских регионов остаются в «красной» зоне из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Аналитик разделил все российские регионы по цветам (зелёный, светло-зелёный, жёлтый и красный) в зависимости от темпов распространения коронавируса по методике Роспотребнадзора.

Так, к «красной» зоне относятся регионы, где индекс репродукции инфекции R составляет от 1.1 до 1.4.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», — цитирует Тавадяна РИА Новости.

При этом Коми, Севастополь и Оренбургская область смогли за месяц выйти из «красной» зоны.

В число «зелёных» регионов, где наблюдается позитивная динамика, по оценке аналитика, входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская области, а также Забайкальский и Приморский краи.

Ещё 32 региона, включая Москву, по мнению эксперта, можно отнести к «светло-зелёной» зоне со стабильной эпидемиологической ситуацией.

А в остальных 30 регионах, в том числе в Петербурге, ситуация оценивается как удовлетворительная, считает он.

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