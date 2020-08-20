В Подмосковье снимут режим самоизоляции для пожилых людей

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В Московской области с понедельника, 24 августа, снимается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.
В Подмосковье снимут режим самоизоляции для пожилых людей
  • Pixabay

«Губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции для людей 65+ и хронически больных с 24 августа 2020 года», — говорится в сообщении Telegram-канала «Воробьёв LIVE».

Также отмечается, что в регионе работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача России.

Ранее губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

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