В Подмосковье снимут режим самоизоляции для пожилых людей

В Московской области с понедельника, 24 августа, снимается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.

«Губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции для людей 65+ и хронически больных с 24 августа 2020 года», — говорится в сообщении Telegram-канала «Воробьёв LIVE».

Также отмечается, что в регионе работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача России.

Ранее губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.