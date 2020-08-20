В Подмосковье снимут режим самоизоляции для пожилых людей
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«Губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений. Снимается режим самоизоляции для людей 65+ и хронически больных с 24 августа 2020 года», — говорится в сообщении Telegram-канала «Воробьёв LIVE».
Также отмечается, что в регионе работа вузов и образовательных организаций профессионального образования осуществляется с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача России.
Ранее губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.