Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, кому в Подмосковье прививку от коронавируса сделают в первую очередь.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы будем получать первые партии этой вакцины, чтобы прежде всего те, кто находится в контакте с больными — это медработники, дальше это будут учителя, люди преклонного возраста, — могли получить прививку, чтобы исключить какие-либо риски со здоровьем», — заявил Андрей Воробьёв.

По его словам, сейчас важно провести массовую вакцинацию максимально удобно. Что касается прививок от гриппа, пункты будут так же открыты во всех поликлиниках региона.

Как сообщало ранее «Реальное время», заместитель управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Любовь Авдонина ответила на вопрос, как вакцинация влияет на коллективный иммунитет.