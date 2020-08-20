В Подмосковье рассказали о сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ

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В Московской области рассказали о сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ.
В Подмосковье рассказали о сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все вакцины будут отечественного производства и с учётом сезонного гриппа. То есть состав будет соответствовать тому сезону, который циркулирует в этом году. Это будут и трёхвалентные, и четырёхвалентные вакцины современные», — заявила главный внештатный эпидемиолог областного Министерства здравоохранения.

Со своей стороны, губернатор Андрей Воробьёв напомнил, что осенью люди часто болеют простудными заболеваниями. Как отметил глава региона, каждый человек должен чётко понимать, где, как и когда он может сделать прививку.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ начнётся в Подмосковье с 7 сентября и продлится до Нового года.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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