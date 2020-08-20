Онищенко оценил необходимость вакцинации от гриппа

Доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, оценил необходимость вакцинации от гриппа.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Если в прошлом году мы привили 72 млн человек, то в это году показатель должен превысить 90 млн россиян. Делается это для того, чтобы люди избежали опасной болезни в виде гриппа, от которого умирают сотни тысяч человек. В этом сезоне нужно обратить внимание на прививки от внебольничной пневмонии, развивающейся у старшего поколения людей», — заявил он в рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

По словам академика, благодаря прививкам побеждены оспа, корь, практически ликвидирован полиомиелит.

Ранее Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.