Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море

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Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) в Средиземном море провели учения, в ходе которых отработали борьбу с условными диверсантами. 
Корабли ЧФ провели учения в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По сценарию учений, были обнаружены две быстроходные лодки с группой неизвестных лиц, которые направлялись в сторону пункта базирования кораблей Черноморского флота.

«В ходе учений противодиверсионный катер «Грачонок» и патрульный катер «Раптор» вышли на перехват целей», — сказано в сообщении.

В ответ на предупредительные выстрелы условные диверсанты открыли огонь и разделились на две группы. 

Отмечается, что противодиверсионные катера «перехватили и уничтожили» обе лодки. После этого боевые пловцы выдвинулись на поиск условных диверсантов.

«С целью профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Макаров» и морской тральщик «Иван Голубец», провели условное гранатометание, а также выполнили проворачивание винтов для недопущения минирования подводной части кораблей», — заявили в ЧФ.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщила, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

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