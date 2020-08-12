Авиация ЮВО выполнила учебные полёты над акваторией Чёрного моря
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«В ходе проведения полётов пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей отработали задачи по отражению воздушного нападения на пункты базирования кораблей Черноморского флота и нанесению авиационного удара по группировке кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Всего в манёврах приняли участие около десяти экипажей, а также корабли Крымской военной морской базы.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.