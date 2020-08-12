Авиация ЮВО выполнила учебные полёты над акваторией Чёрного моря

Авиация Южного военного округа выполнила учебно-тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря. Она отразила условное нападение на военные объекты Крыма.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В ходе проведения полётов пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей отработали задачи по отражению воздушного нападения на пункты базирования кораблей Черноморского флота и нанесению авиационного удара по группировке кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Всего в манёврах приняли участие около десяти экипажей, а также корабли Крымской военной морской базы.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.