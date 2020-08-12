Авиация ЮВО выполнила учебные полёты над акваторией Чёрного моря

Короткая ссылка
Авиация Южного военного округа выполнила учебно-тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря. Она отразила условное нападение на военные объекты Крыма.
Авиация ЮВО выполнила учебные полёты над акваторией Чёрного моря
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В ходе проведения полётов пилоты штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей отработали задачи по отражению воздушного нападения на пункты базирования кораблей Черноморского флота и нанесению авиационного удара по группировке кораблей условного противника во взаимодействии с кораблями Черноморского флота», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Всего в манёврах приняли участие около десяти экипажей, а также корабли Крымской военной морской базы.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить