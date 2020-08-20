В Минтруде рассказали, как взять выходной 1 сентября

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Родители, желающие проводить ребёнка в школу 1 сентября, могут оформить по согласованию с работодателем неоплачиваемый отпуск, заявили в Минтруде.
В Минтруде рассказали, как взять выходной 1 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

«Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате. При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами», — разъяснили в Минтруде.

То, что работодатель не обязан оплачивать пропущенный день, подтверждают и эксперты.

«Как следует из положений Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем», — прокомментировал старший юрист юридической фирмы A.T. Legal Антон Плохов.

Ранее сообщалось, что Минтруд не поддержал инициативу о переносе в 2020 году рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих выходных.

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