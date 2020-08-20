В Прикамье рассказали о ситуации с ОРВИ

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Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции заявил, что за июль в Пермском крае зафиксировано 28 тыс. случаев ОРВИ.
В Прикамье рассказали о ситуации с ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

«За июль в Пермском крае зафиксировано 28 тыс. случаев ОРВИ. Это на 5,3% выше уровня 2019 года. За предыдущую неделю — 7 тыс. случаев. Показатель составляет выше эпидпорога на 14%. Уровень ОРВИ превышает эпидпорог в регионе четвёртую неделю, и показатель постепенно увеличивается — это сезонная ситуация», — сказал Костарев.

В июне доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о возможности второй волны распространения коронавирусной инфекции.

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