Студент тюменского медвуза рассказал о работе в больнице во время пандемии
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- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Мною двигало желание получить бесценный опыт в таких условиях и, конечно, помочь пациентам, осознавая риски. Видел, как за месяц до начала работы в режиме моноинфекционного госпиталя больница поэтапно и уверенно готовилась к приёму», — заявил Смилянин.
По его словам, график непростой, но больница и область создали оптимальные условия для работы. Например, специальный автобус отвозит на работу и в отель, где живут медики.
«У нас полностью обеспечено питание, уборка. Мы работаем, приезжаем, отдыхаем и снова отправляемся на работу», — отметил Смилянин.
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