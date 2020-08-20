Студент тюменского медвуза рассказал о работе в больнице во время пандемии

Короткая ссылка
Студент пятого курса педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета Артур Смилянин рассказал о работе в моноинфекционном госпитале на базе ОКБ №1 во время пандемии.
Студент тюменского медвуза рассказал о работе в больнице во время пандемии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Мною двигало желание получить бесценный опыт в таких условиях и, конечно, помочь пациентам, осознавая риски. Видел, как за месяц до начала работы в режиме моноинфекционного госпиталя больница поэтапно и уверенно готовилась к приёму», — заявил Смилянин.

По его словам, график непростой, но больница и область создали оптимальные условия для работы. Например, специальный автобус отвозит на работу и в отель, где живут медики.

«У нас полностью обеспечено питание, уборка. Мы работаем, приезжаем, отдыхаем и снова отправляемся на работу», — отметил Смилянин.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить