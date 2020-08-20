Студент тюменского медвуза рассказал о работе в больнице во время пандемии

Студент пятого курса педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета Артур Смилянин рассказал о работе в моноинфекционном госпитале на базе ОКБ №1 во время пандемии.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Мною двигало желание получить бесценный опыт в таких условиях и, конечно, помочь пациентам, осознавая риски. Видел, как за месяц до начала работы в режиме моноинфекционного госпиталя больница поэтапно и уверенно готовилась к приёму», — заявил Смилянин.

По его словам, график непростой, но больница и область создали оптимальные условия для работы. Например, специальный автобус отвозит на работу и в отель, где живут медики.

«У нас полностью обеспечено питание, уборка. Мы работаем, приезжаем, отдыхаем и снова отправляемся на работу», — отметил Смилянин.

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