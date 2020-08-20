Вирусолог оценил необходимость масок в самолёте

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Вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев оценил необходимость масок в самолёте.
Вирусолог оценил необходимость масок в самолёте
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Ридус» он выразил мнение, что риск заболеть коронавирусом на борту минимальный.

«Всё-таки мы говорим о современных самолётах, где очень хорошая вентиляция, рассчитанная на большое количество людей и длительность полёта», — пояснил Зверев.

По его словам, самолёт сделан так, что близкого контакта между пассажирами нет.

«Вирус передаётся респираторным путём, поэтому нужно соблюдать стандартные правила даже в самолёте: меньше общения, больше гигиены рук», — добавил он.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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