В Госдуме прокомментировали законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета по контролю и регламенту, автор законопроекта об отмене транспортного налога Андрей Барышев прокомментировал инициативу.

«Данная идея оправдана ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, отмена такого налога стала бы шагом в направлении ослабления налоговой нагрузки на население страны.

Барышев выразил надежду, что коллеги поддержат идею. Первое заседание начнётся 15 сентября.

Ранее Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.

7 августа основатель Федерации автовладельцев России, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.