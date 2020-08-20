В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

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Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.

По словам автора инициативы, ранее и президент России, и представители общественности неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

«С учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — говорится в документе.

В середине июля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. В своём обращении законодатель напомнил, что в настоящее время в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства.

В начале августа главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков оценил в беседе с Nation News предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.

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