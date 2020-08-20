В Севастополе рассказали о подготовке к прививочной кампании против гриппа

Прививочная кампания против гриппа начнётся в Севастополе 1 сентября, заявил главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики.

«Я настоятельно рекомендую, как только с 1 сентября начнётся вакцинальная кампания против гриппа, привиться против гриппа и пневмококковой инфекции. Это будет первый этап защиты», — сказал Грыга.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.