Перенос начала учебного года в российских вузах не планируется

Перенос начала нового учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

«В Департаменте государственной политики в сфере высшего образования отметили, что перенос начала 2020—2021 учебного года на более поздний срок не планируется», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.

Также заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве проводится бесплатное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус.