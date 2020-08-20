Перенос начала учебного года в российских вузах не планируется

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Перенос начала нового учебного года на более поздний срок в российских вузах не планируется. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.
Перенос начала учебного года в российских вузах не планируется
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«В Департаменте государственной политики в сфере высшего образования отметили, что перенос начала 2020—2021 учебного года на более поздний срок не планируется», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.

Также заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве проводится бесплатное массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус.

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