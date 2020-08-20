В Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом

Власти Московской области сообщили о 140 вылечившихся от коронавируса пациентах. Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе превысило 50 тыс.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на оперативный штаб области.

«В Московской области ещё 140 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 060 заболевших», — говорится в сообщении.

В среду, 19 августа, телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщил, что в Московской области проведено более 1,6 млн тестов на антитела к COVID-19.