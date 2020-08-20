«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12

Дмитрий Тарасов, гендиректор концерна «Калашников», сообщил в беседе с РИА Новости, что автоматы АК-12 начали экспортировать в страны ближнего зарубежья.

Как сообщает агентство, не уточняется, о каких государствах идёт речь.

Также Тарасов сообщил, что компания выполнила обязательства по поставкам АК-12 в Минобороны России за 2020 год и приступила к заказам на 2021-й.

В июне сообщалось, что в Вооружённые силы России поступают новейшие автоматы АК-12. В частности, модификации данного оружия в калибре 7,62 мм поставляются в разведывательные подразделения Сухопутных войск.