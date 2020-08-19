В Петербурге прокомментировали ситуацию с новым учебным годом

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с новым учебным годом.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с новым учебным годом
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Во время визита в гимназию №157 Беглов заявил, что все школы должны будут соблюдать санитарные правила. Как отметил губернатор, здоровье детей — на первом месте.

Он также поручил руководству гимназии учесть требования Роспотребнадзора, чтобы учреждение было полностью готово принять учеников.

«Эта гимназия пропитана особым петербургским, ленинградским духом. Здесь сильный преподавательский состав, поддерживается история нашего города», — добавил Беглов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что все школы Московской области откроются для очного посещения 1 сентября.

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