В Подмосковье прокомментировали ситуацию с 1 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
«1 сентября мы планируем принять 942 тыс. детей, это на 38 тыс. больше, чем в прошлом году», — отметила она.
По её словам, главное — соблюдать правила безопасности.
«Сейчас, особенно после пандемии, мы с коллегами и с Роспотребнадзором уделяем пристальное внимание безопасности. Здесь мы будем соблюдать все меры», — сказала Каклюгина.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября.