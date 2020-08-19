В Подмосковье прокомментировали ситуацию с 1 сентября

Все школы Московской области откроются для очного посещения 1 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«1 сентября мы планируем принять 942 тыс. детей, это на 38 тыс. больше, чем в прошлом году», — отметила она.

По её словам, главное — соблюдать правила безопасности.

«Сейчас, особенно после пандемии, мы с коллегами и с Роспотребнадзором уделяем пристальное внимание безопасности. Здесь мы будем соблюдать все меры», — сказала Каклюгина.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября.