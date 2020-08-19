В Подмосковье рассказали о нововведениях в учебном году

В Московской области рассказали о нововведениях в учебном году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где есть, максимально все входы в школу. В зависимости от школы. Школы тоже есть разные», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По её словам, каждый директор будет выстраивать индивидуальное расписание.

Особое внимание планируется уделить смещению времени по приходу детей в школу.

«Это особенно актуально для начальной школы. Условно: первые классы приходят в 8:15, вторые — в 8:30. Начиная с пятого класса они вообще могут приходить к 9:00, ко второму уроку», — пояснила Каклюгина.

Она отметила, что это не универсальное правило.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.