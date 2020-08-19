В Подмосковье рассказали о нововведениях в учебном году

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о нововведениях в учебном году.
В Подмосковье рассказали о нововведениях в учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где есть, максимально все входы в школу. В зависимости от школы. Школы тоже есть разные», — заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По её словам, каждый директор будет выстраивать индивидуальное расписание.

Особое внимание планируется уделить смещению времени по приходу детей в школу.

«Это особенно актуально для начальной школы. Условно: первые классы приходят в 8:15, вторые — в 8:30. Начиная с пятого класса они вообще могут приходить к 9:00, ко второму уроку», — пояснила Каклюгина.

Она отметила, что это не универсальное правило.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить