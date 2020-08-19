В Подмосковье провели более 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела

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В Московской области провели более 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела.
В Подмосковье провели более 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Мы стараемся развивать в регионе доступность прохождения исследований на коронавирус и антитела к нему. На сегодняшний день ИФА-диагностика доступна для всех жителей региона бесплатно по полису ОМС, для этого необходимо обратиться в городскую поликлинику», — заявила глава ведомства Светлана Стригункова.

По её словам, по результатам ИФА-диагностики у более чем 20% обследованных в Подмосковье обнаружено содержание антител к COVID-19.

ПЦР-исследование бесплатно, если у пациента есть симптомы респираторного заболевания.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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