В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
В республике госпитализируют всех, у кого выявляют коронавирус.
Как отметила Пеньковская, ситуация в целом оценивается как контролируемая.
«И хочу отметить, что из общего числа зарегистрированных случаев, 66% — это те случаи, которые выявлены активно (по результатам скрининга здоровых лиц)», — добавила она.
Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.