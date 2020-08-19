В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех подготовленных, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

В республике госпитализируют всех, у кого выявляют коронавирус.

Как отметила Пеньковская, ситуация в целом оценивается как контролируемая.

«И хочу отметить, что из общего числа зарегистрированных случаев, 66% — это те случаи, которые выявлены активно (по результатам скрининга здоровых лиц)», — добавила она.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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