В Ставропольском крае провели более 350 тысяч тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае выполнили более 350 тыс. тестов на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае провели более 350 тысяч тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Выявлено 10 480 случаев заболевания, 6 993 человека уже выздоровели.

Владимиров призвал население соблюдать меры профилактики.

«Вирус всё ещё опасен, и с ним нужно считаться. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску ваше здоровье», — отметил он.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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