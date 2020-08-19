В Ставропольском крае провели более 350 тысяч тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Выявлено 10 480 случаев заболевания, 6 993 человека уже выздоровели.
Владимиров призвал население соблюдать меры профилактики.
«Вирус всё ещё опасен, и с ним нужно считаться. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску ваше здоровье», — отметил он.
Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.