Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«С 26 июля и по настоящее время в среднем регистрируется от 150 до 160 подтверждённых случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, город готов к любому развитию эпидемической ситуации.

Как отметил Эргашев, всего для пациентов с коронавирусом было создано 9184 койки. В больницах сохранена инфраструктура для быстрого перепрофилирования при необходимости в инфекционные стационары.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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