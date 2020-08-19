Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с COVID-19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал ситуацию с COVID-19.

«С 26 июля и по настоящее время в среднем регистрируется от 150 до 160 подтверждённых случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, город готов к любому развитию эпидемической ситуации.

Как отметил Эргашев, всего для пациентов с коронавирусом было создано 9184 койки. В больницах сохранена инфраструктура для быстрого перепрофилирования при необходимости в инфекционные стационары.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.