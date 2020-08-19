Эксперт рассказала о продуктах для поддержания иммунитета

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о продуктах для поддержания иммунитета.

«Если мы говорим о конкретном сезоне, допустим, лете, то всё, что мы сейчас можем купить из фруктов и из ягод, — это всё продукты, богатые витамином С», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, включать только витамин С в рацион питания было бы неправильно. Как пояснила Аплетаева, макро- и микроэлементы, которые содержатся в продуктах, нужно учитывать и для хорошей работы организма.

«Это, например, цинк. Ну и отдельно, без привязки к какому-то продукту, нужно употреблять витамины растительного происхождения, а вот белки животного происхождения сложноваты для переваривания», — уточнила она.

Эксперт напомнила, что нормальный уровень гемоглобина в крови связан с нормальным уровнем железа, который невозможно получить без присутствия витамина В.

Не менее важными для иммунной системы Аплетаева назвала продукты, богатые омега-3.

Ранее иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации по подготовке к осени.