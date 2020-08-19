В Ростове-на-Дону рассказали о планах по проведению Дня города

В Ростове-на-Дону поделились планами на День города, который пройдёт 19 сентября без массовых гуляний.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на заявление губернатора региона Василия Голубева.

Решение о продлении запрета массовых мероприятий приняли из-за текущей эпидемиологической ситуации, не позволяющей перейти к следующему этапу снятия ограничений.

В настоящее время Ростовская область находится на втором этапе смягчения режима, для перехода к третьему коэффициент распространения коронавируса должен быть не более 0,5, загруженность коечного фонда в «ковидных» госпиталях — не выше 50%.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.