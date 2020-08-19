Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с истязанием малолетнего ребёнка в Татарстане

По поручению Генпрокуратуры России проводится проверка по факту нанесения жительницей Татарстана побоев своему малолетнему сыну.

Установлено, что в городе Нурлат мать в течение нескольких лет ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию, жестоко обращалась с ребёнком, систематически наносила ему побои. Против женщины следственные органы республики возбудили уголовное дело.

«Принимая во внимание длительный характер преступных действий и нарушение прав ребёнка, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — заявили в надзорном ведомстве.

Результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий находятся на контроле Генпрокуратуры.

Мальчик передан бабушке и чувствует себя хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.