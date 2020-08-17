В Татарстане проводят проверку по факту систематического избиения ребёнка матерью
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По предварительной информации, в 2017—2019 годах женщина систематически наносила побои сыну. Планируется установить обстоятельства случившегося и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Уголовное дело находится на особом контроле ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.