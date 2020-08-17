В Татарстане проводят проверку по факту систематического избиения ребёнка матерью

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Нурлатская городская прокуратура организовала проверку по факту насилия со стороны матери в отношении девятилетнего ребёнка, заявил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В Татарстане проводят проверку по факту систематического избиения ребёнка матерью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По предварительной информации, в 2017—2019 годах женщина систематически наносила побои сыну. Планируется установить обстоятельства случившегося и дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Уголовное дело находится на особом контроле ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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