Диетолог дал рекомендации по выбору яблок

Короткая ссылка
Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский дал рекомендации по выбору яблок.
Диетолог дал рекомендации по выбору яблок
  • Pixabay

«Выбирать яблоки лучше со знанием того, что более сладкие сорта яблок более калорийные, а более кислые, как правило, менее калорийные. Отличие не очень существенное, но оно есть. Люди чаще всего выбирают яблоки, опираясь не на их калорийность, а на свои вкусовые предпочтения. Это правильно. Хоть кислые, хоть сладкие яблоки, а они все равно низкокалорийный продукт», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

У всех яблок близкие, хотя и несколько различающиеся между собой наборы витаминов и микроэлементов. Эта разница не очень существенна, оценить её сможет только специалист.

Большинство культивируемых в нашей стране сортов яблок поспевают в августе, поэтому сейчас лучше всего покупать отечественные плоды.

Диетолог также рассказал, что очищать яблоки от кожуры не стоит — в ней содержится значительная часть его полезных свойств.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить