Диетолог дал рекомендации по выбору яблок

Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский дал рекомендации по выбору яблок.

«Выбирать яблоки лучше со знанием того, что более сладкие сорта яблок более калорийные, а более кислые, как правило, менее калорийные. Отличие не очень существенное, но оно есть. Люди чаще всего выбирают яблоки, опираясь не на их калорийность, а на свои вкусовые предпочтения. Это правильно. Хоть кислые, хоть сладкие яблоки, а они все равно низкокалорийный продукт», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

У всех яблок близкие, хотя и несколько различающиеся между собой наборы витаминов и микроэлементов. Эта разница не очень существенна, оценить её сможет только специалист.

Большинство культивируемых в нашей стране сортов яблок поспевают в августе, поэтому сейчас лучше всего покупать отечественные плоды.

Диетолог также рассказал, что очищать яблоки от кожуры не стоит — в ней содержится значительная часть его полезных свойств.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.