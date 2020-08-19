Приморский океанариум открыл новый образовательный курс для школьников

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Приморский океанариум совместно с образовательным центром «Сириус» открыл новый учебный онлайн-курс для школьников по морской биологии.
Приморский океанариум открыл новый образовательный курс для школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу океанариума во Владивостоке.

В программу курса для школьников о пресноводных рыбах Дальнего Востока вошли разделы: родословная рыб, влияние климата на их виды и создание собственного домашнего аквариума.

Эти исследования ННЦМБ проходят в рамках программы «Сириус. Лето: начни свой проект».

Курс включает в себя четыре лекции и стартует на YouTube-канале центра.

Ранее ФАН сообщало, что в Фонде защиты городских животных предложили сделать заповедник из Московского зоопарка.

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