Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

© пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 200 359», — сказала Ракова. Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся достигло 4687. Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.