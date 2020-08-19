Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
- © пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 200 359», — сказала Ракова.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся достигло 4687.
Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.