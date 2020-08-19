Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 200 359», — сказала Ракова.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся достигло 4687.

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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