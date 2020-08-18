В Москве за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19, общее число скончавшихся достигло 4687.
- © РИА Новости / Александр Вильф
«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом.
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