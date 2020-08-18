В Москве за сутки умерли десять человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19, общее число скончавшихся достигло 4687.

«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом.