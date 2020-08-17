В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19, общее число скончавшихся достигло 4677.
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом.

Ранее врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко  в беседе с изданием «Ридус» рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды.

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