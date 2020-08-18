В Оренбургской области рассказали о подготовке к 1 сентября

В Оренбургской области рассказали о подготовке к новому учебному году. Торжественные линейки состоятся 1 сентября.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Каждая школа самостоятельно определит, в каком формате и какие классы будут участвовать в праздничных мероприятиях. Главное — соблюдать утверждённый санитарный регламент», — заявил министр образования региона Алексей Пахомов.

На данный момент разрабатываются расписание уроков и специальный график посещения столовых для минимизации контактов обучающихся.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.