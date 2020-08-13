В Екатеринбурге рассказали о подготовке к 1 сентября

В Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.

Открытие нового учебного года в школах Екатеринбурга пройдёт без традиционных линеек 1 сентября, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление руководителя городского департамента образования Екатерины Сибирцевой.

«В санитарных нормах и правилах чётко прописано, что проведение массовых мероприятий должно быть ограничено. Соответственно, и проведение линеек, подразумевающих скопление детей и взрослых. Конечно, в этой ситуации сложно соблюсти социальную дистанцию. Нам придётся это мероприятие отменить. Мы проведём праздники по каждому классу отдельно», — сказала Сибирцева.

Власти Екатеринбурга готовятся к тому, что в сентябре школы вернутся к очному формату обучения.

Ранее телеканал «360» сообщил, что к началу учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и 18 детских садов.