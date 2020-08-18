В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки
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Об этом сообщает RIA56.
Как рассказали в областном Минсельхозе, всего одобрено свыше 1,2 тыс. кредитов на сумму около 2,96 млрд рублей.
Наибольшее количество таких займов оформили в Оренбургском районе. Активно участвуют в приобретении жилья заёмщики из Ташлинского, Акбулакского, Переволоцкого и Саракташского районов.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.