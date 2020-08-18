В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки

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В Оренбургской области растёт число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых. По данным на 14 августа, жителям региона предоставили 490 кредитов на сумму более 972,7 млн рублей.
В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает RIA56.

Как рассказали в областном Минсельхозе, всего одобрено свыше 1,2 тыс. кредитов на сумму около 2,96 млрд рублей.

Наибольшее количество таких займов оформили в Оренбургском районе. Активно участвуют в приобретении жилья заёмщики из Ташлинского, Акбулакского, Переволоцкого и Саракташского районов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.

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