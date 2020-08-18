В Оренбургской области рассказали о работе по предоставлению льготной сельской ипотеки

В Оренбургской области растёт число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых. По данным на 14 августа, жителям региона предоставили 490 кредитов на сумму более 972,7 млн рублей.

© РИА Новости / Нина Зотина