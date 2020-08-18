Эксперт рассказал об изменениях в новом учебном году

Директор петербургского лицея Константин Тхостов рассказал об изменениях в новом учебном году.

Об этом сообщает ФАН.

«За прошедшие полгода, пока ребята не были в школах, их персонал постарался подготовить приятные сюрпризы тем, для кого они построены. Никаких сверхизменений ждать не надо, потому что образовательная система ориентирована на государственный стандарт», — заявил Тхостов в эфире конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, будет максимальная ориентация на гигиену. Как считает эксперт, такие меры позволят вернуть культуру гигиенических методик в жизнь общества.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.