Эксперт рассказал об изменениях в новом учебном году

Короткая ссылка
Директор петербургского лицея Константин Тхостов рассказал об изменениях в новом учебном году.
Эксперт рассказал об изменениях в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«За прошедшие полгода, пока ребята не были в школах, их персонал постарался подготовить приятные сюрпризы тем, для кого они построены. Никаких сверхизменений ждать не надо, потому что образовательная система ориентирована на государственный стандарт», — заявил Тхостов в эфире конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, будет максимальная ориентация на гигиену. Как считает эксперт, такие меры позволят вернуть культуру гигиенических методик в жизнь общества.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить