СК возбудил дело после нападения на военнослужащих в Ингушетии

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Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащих возбуждено в Ингушетии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
СК возбудил дело после нападения на военнослужащих в Ингушетии
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России», — говорится в сообщении.

По версии следователей, в лесном массиве на северо-восточной окраине сельского поселения Галашки Сунженского муниципального района Республики Ингушетия двое лиц из огнестрельного оружия обстреляли осуществлявших разведку военнослужащих. 

«В результате ответного огня неустановленные лица получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Жертв и пострадавших со стороны военнослужащих не имеется», — указывается в тексте.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили о ликвидации двух боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

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