Два боевика уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии
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Как отмечается, бандитов блокировали на одном из участков горно-лесистой местности в Сунженском районе. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь.
«В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.
На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.
Ранее в Назрани ликвидировали боевика, готовившего теракт.