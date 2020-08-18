Два боевика уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии

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Двое боевиков, причастных к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы в Ингушетии, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Два боевика уничтожены в ходе спецоперации в Ингушетии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как отмечается, бандитов блокировали на одном из участков горно-лесистой местности в Сунженском районе. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь.

«В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, боеприпасы, самодельные взрывные устройства.

Ранее в Назрани ликвидировали боевика, готовившего теракт.

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