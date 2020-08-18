В России запустили информационную кампанию «Льготы к учебному году»

В России запустили информационную кампанию, которая получила название «Льготы к учебному году».

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой за координатора проекта ОНФ «Равные возможности — детям», зампреда комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанину.

«Скоро 1 сентября — день, когда ребёнок сможет положить в рюкзак тетради, ручки, карандаши и отправиться в школу, по которой он так соскучился. Однако сборы ученика в школу способны серьёзно ударить по бюджету семьи. Многие семьи нуждаются в финансовой поддержке, но не знают, что она им положена согласно региональным постановлениям», — заявила Духанина.

По её словам, акция направлена на повышение информированности граждан о региональных выплатах при подготовке к новому учебному году.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.