Врач рассказал о принципе здорового питания
- РИА Новости
«Самый главный принцип здорового питания — умеренность во всём», — цитирует эксперта kp.ru.
Буеверов также отметил, что вредны не жиры, а сахара. Кроме того, сообщил эксперт, гастрит не возникает от неправильного питания — в 95% случаев это инфекционное заболевание.
Что касается пробиотиков, то Буеверов напомнил, что отношение к ним в научном мире очень скептическое.
Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.