Врач рассказал о принципе здорового питания

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Профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени Алексей Буеверов рассказал о принципе здорового питания.
Врач рассказал о принципе здорового питания
  • РИА Новости

«Самый главный принцип здорового питания — умеренность во всём», — цитирует эксперта kp.ru.

Буеверов также отметил, что вредны не жиры, а сахара. Кроме того, сообщил эксперт, гастрит не возникает от неправильного питания — в 95% случаев это инфекционное заболевание.

Что касается пробиотиков, то Буеверов напомнил, что отношение к ним в научном мире очень скептическое.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

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