В Кемеровской области прошли учения танкистов
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Экипажи Т-72Б3 форсировали реку Томь. Максимальная глубина на отдельных участках составляла почти пять метров.
Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, танкисты — по дну реки. Также отработаны маневрирование на плаву, развороты и другие действия.
Кроме того, ремонтно-эвакуационная группа выполнила задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды.
К манёврам привлекли более 500 военнослужащих и около 40 единиц бронированной техники.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый малый ракетный корабль «Грайворон» прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания.