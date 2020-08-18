На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли учения танкистов.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи Т-72Б3 форсировали реку Томь. Максимальная глубина на отдельных участках составляла почти пять метров.

Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, танкисты — по дну реки. Также отработаны маневрирование на плаву, развороты и другие действия.

Кроме того, ремонтно-эвакуационная группа выполнила задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды.

К манёврам привлекли более 500 военнослужащих и около 40 единиц бронированной техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что новый малый ракетный корабль «Грайворон» прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания.