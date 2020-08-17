Новый ракетный корабль «Грайворон» ЧФ прибыл на базу для прохождения испытаний

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Новый малый ракетный корабль «Грайворон» прибыл на Новороссийскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания.
Новый ракетный корабль «Грайворон» ЧФ прибыл на базу для прохождения испытаний
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Грайворон» станет четвёртым малым ракетным кораблём с комплексом «Калибр-НК» на Чёрном море.

Ранее экипаж прошёл переподготовку в Санкт-Петербурге.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

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