Новый ракетный корабль «Грайворон» ЧФ прибыл на базу для прохождения испытаний
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«Грайворон» станет четвёртым малым ракетным кораблём с комплексом «Калибр-НК» на Чёрном море.
Ранее экипаж прошёл переподготовку в Санкт-Петербурге.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.