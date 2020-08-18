В России субсидии НКО на профилактику COVID-19 увеличили до 2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение увеличить объём субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на профилактику коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Отмечается, что 26 июня кабмин выделил из резервного фонда 500 млн рублей, теперь объём субсидий увеличен до 2 млрд рублей.

Также правительство скорректировало объём субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ранее стало известно, что правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.