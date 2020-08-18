В России субсидии НКО на профилактику COVID-19 увеличили до 2 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение увеличить объём субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на профилактику коронавируса.
В России субсидии НКО на профилактику COVID-19 увеличили до 2 млрд рублей
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Отмечается, что 26 июня кабмин выделил из резервного фонда 500 млн рублей, теперь объём субсидий увеличен до 2 млрд рублей.

Также правительство скорректировало объём субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ранее стало известно, что правительство России намерено предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

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