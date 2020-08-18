В Томске бесплатным питанием обеспечат около 28 тысяч учеников начальных классов

В Томске бесплатным горячим питанием обеспечат около 28 тыс. учеников начальных классов.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные администрации Томской области.

Детям будет предоставляться бесплатный завтрак или обед, в зависимости от смены, в которую они обучаются.

«Нами велась работа по подготовке пищеблоков учреждений. На сегодняшний день около 2,5 млн рублей в сумме вложено в эти подготовительные мероприятия. Это и ремонтные работы, и приобретение оборудования, инвентаря, мебели. В ближайшие дни мы получим субсидию федерального и областного бюджетов на организацию работы. И 27,9 тыс. детей, которые учатся в начальных классах, будут получать бесплатное горячее питание за счёт средств бюджета. Горячий завтрак — для первой смены, а для учеников второй смены — горячий обед», — цитирует издание начальника гордепартамента образования Ольгу Васильеву.

Финансирование питания будет из федерального, регионального и местных бюджетов. По предварительным подсчётам, в год потребуется около 1 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» передавал, что более 400 тыс. школьников Московской области будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября.