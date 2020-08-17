Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом

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В результате столкновения микроавтобуса с трактором в Псковской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В деревне Переслегино Великолукского района столкнулись трактор и микроавтобус. На данный момент есть информация о двух погибших. Количество пострадавших уточняется», — приводит РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, трактор выезжал со второстепенной дороги. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали пять человек.

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