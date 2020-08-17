Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом

В результате столкновения микроавтобуса с трактором в Псковской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

РИА Новости

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