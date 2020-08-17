Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«В деревне Переслегино Великолукского района столкнулись трактор и микроавтобус. На данный момент есть информация о двух погибших. Количество пострадавших уточняется», — приводит РИА Новости сообщение.
По предварительным данным, трактор выезжал со второстепенной дороги. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно, что в ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали пять человек.