Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и автомобилем на Алтае

Пять человек погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает МЧС России.

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«На 265-м километре трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск) столкнулись легковой и грузовой автомобили. При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова легковушки деблокированы тела трёх мужчин и двух женщин», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС. Водитель грузового автомобиля госпитализирован. В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.