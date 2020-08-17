Эксперт оценил ситуацию с началом учебного года в России

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург оценил ситуацию с началом учебного года.
Эксперт оценил ситуацию с началом учебного года в России
  • РИА Новости

«У меня интуиция такая, что 1 сентября всё пройдёт в штатном режиме», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, правила безопасности в школах должны быть разными, и в каждом конкретном случае нужно исходить из реальной обстановки в учебном заведении и в целом в регионе.

Он добавил, что линейка — это локальное мероприятие, которое вполне может пройти, если это безопасно.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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